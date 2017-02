Istoé pede o fim do sigilo das delações da Lava Jato

Istoé

Escolhido o ministro Edson Fachin para relatar a Lava Jato, não faz mais sentido que os depoimentos da Odebrecht permaneçam cobertos sob o manto do segredo. A divulgação das delações é essencial para que a população possa distinguir o joio do trigo, os corruptos sejam punidos e o Brasil reencontre a pacificação.

Nunca a exposição ao escrutínio público de graves e relevantes fatos envolvendo autoridades e os mais altos hierarcas foi tão imperativa como agora. Na última semana, em um lance de sorte que não surpreendeu ninguém, o ministro Edson Fachin foi o escolhido pelo impessoal algoritmo do sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal para ser o novo relator da Lava Jato.

A relatoria do magistrado, o mais novo na casa, foi festejada por investigadores, celebrada por advogados dos encrencados na operação, comemorada pelo Palácio do Planalto e reverenciada pela opinião pública. Há praticamente um consenso de que este foi o melhor desfecho para o futuro das investigações, pois Fachin, embora indicado ao posto pela ex-presidente Dilma Rousseff, tem demonstrado ser um juiz técnico, discreto e independente.

Ciente do tamanho da responsabilidade que lhe pousa sobre a toga, sua primeira mensagem por meio de uma curta nota oficial foi a de que trabalhará com “prudência, celeridade, responsabilidade e transparência”. O que o Brasil aguarda ansiosamente, no entanto, é pelo próximo e mais decisivo passo de Fachin: o levantamento do sigilo das 77 delações da Odebrecht.

Donald Trump no poder: A nova era do ódio e da intolerância

Ascensão de Donald Trump traz de volta o fantasma da perseguição a minorias, o nacionalismo inconsequente e o perigo de rupturas entre nações. É possível evitar que os erros do passado se repitam?

Acelera, Fachin

Três anos depois do início da maior operação anticorrupção do país, nenhum político foi condenado no STF.

O desafio de agilizar os trabalhos da Lava Jato agora está com o ministro Edson Fachin, novo relator do processo.

Os bastidores do filme sobre a Operação Lava Jato

O filme Polícia Federal, a Lei É para Todos terá atores famosos, muitos tiros e explosões e bastidores nunca antes revelados sobre a Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil.

Dirigido por Marcelo Antunez e produzido por Tomislav Blazic, ele deve estrear em junho e integra o que pretende ser uma trilogia. Além de Ary Fontoura e Marcelo Serrado, intérpretes do ex-presidente Lula e do juiz Sergio Moro, protagonizam o longa os atores Flávia Alessandra (delegada Erika Marena), Antonio Calloni (delegado Igor de Paula) e Rainer Cadete (procurador Deltan Dallagnol).

Todos os atores acompanharam o dia a dia da Lava Jato, tiveram contato com os investigadores e fizeram até um tour pela carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

Vergonha americana

Os Estados Unidos são uma nação multicultural que sempre promoveu o livre-comércio. Em seus primeiros dias de governo, Donald Trump vai contra valores fundamentais do país.

O decreto do presidente Donald Trump contra a imigração desrespeita os valores de um país que construiu sua riqueza com o trabalho de imigrantes.



A reação de movimentos da sociedade americana mostra que vai haver muita resistência à nova Casa Branca.















Os banqueiros e o Brasil

As principais instituições financeiras unem esforços para manter vivas empresas destruídas pela recessão galopante.

