“O Poder fulminante das redes sociais” é destaque na revista Veja

Veja

O Poder fulminante das redes sociais. O caso do jornalista William Waack, afastado da Globo depois de ser flagrado dizendo uma frase racista, mostra, mostra a força instantânea do mundo digital.

Aécio Neves: vamos sair do governo pela porta da frente

Dois dias depois de destituir o senador Tasso Jereissati da presidência interina do PSDB, o senador Aécio Neves, presidente afastado do partido, participou nesse sábado da convenção tucana em Minas Gerais que reelegeu seu aliado, o deputado Domingos Sávio, presidente da legenda no Estado.

Em entrevista no final do evento, Aécio reconheceu que o PSDB deixará em breve o governo Michel Temer, mas criticou os “cabeças pretas”, ala que faz oposição ao Palácio do Planalto. “Vamos sair do governo pela porta da frente, da mesma forma que entramos”, disse o senador.

Em vídeo divulgado no Twitter, Temer exalta reforma trabalhista

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Michel Temer exaltou a nova legislação trabalhista, que entrou em vigor neste sábado. Temer também aproveitou para criticar as “falsas informações” divulgadas sobre o tema e aqueles que “apostaram no pessimismo” para o Brasil.

Segundo Temer, a reforma é “uma das medidas mais importantes” de seu governo, que modernizará as relações de trabalho e incentivará a geração de empregos.



A cúpula da Globo teve uma conversa franca com Luciano Huck sobre suas pretensões presidenciais. Ficou decidido que, se ele quiser mesmo abraçar a política, terá de sair da emissora até dezembro. Sem volta.

O apresentador já até sonha com uma vice para sua chapa, se pudesse escolher e de fato sair candidato: Marina Silva.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou “categoricamente” qualquer interferência de seu país e de autoridades russas na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Putin se encontrou neste sábado com o presidente Donald Trump nos bastidores da reunião dos membros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Da Nang, no Vietnã.

“Putin rejeitou categoricamente até a possibilidade hipotética que a Rússia poderia ter de alguma forma interferido no processo eleitoral dos Estados Unidos”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.



Usuários do Facebook na Austrália foram convidados a enviar imagens nuas de si mesmos em um experimento que busca amenizar o fluxo de pornografia não consentida. Conhecido como ‘mandar nudes’, o problema começa quase sempre da mesma forma: duas pessoas estão se relacionando, passam a trocar fotos nuas, terminam a relação e depois descobre-se que as imagens foram compartilhadas online. Outra modo é ter o telefone roubado ou hackeado. Porém, todos os casos têm em comum o mesmo fato: imagens explícitas são distribuídas sem o consentimento de quem está nelas. Para reverter é quase impossível. Mesmo que o conteúdo seja retirado da internet, é impossível saber quem o guardou e em qual momento ele poderá surgir novamente na rede.

Época

Há vagas. Congeladas. Os maiores empregadores brasileiros temem que as novas leis trabalhistas sejam derrubadas nos tribunais – e hesitam em usá-las para voltar a contratar.

Dodge diz que Geddel não pode ter acesso a autor de ligação anônima

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou ao STF que o ex-ministro Geddel Vieira Lima, do PMDB, não pode ter acesso ao autor da ligação anônima que denunciou o bunker de R$ 51 milhões. Dodge argumentou que o autor tem o direito de não ser identificado e disse que correria “grave risco” caso isso ocorresse.

PGR exige discrição dos candidatos a delatores

O time da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, na Lava Jato impôs uma condição aos delatores: serem discretos. Os procuradores dizem não querer ler nos jornais e revistas nenhuma informação transmitida a eles nas audiências. Caso contrário, as conversas serão interrompidas e o acordo seguirá para o lixo. Os investigadores acham que as manchetes geram pressão para que os acordos sejam firmados de forma rápida – e eles não querem isso.

Fernando Segóvia: A mais difícil das missões

Após dar expediente por dois anos em uma ampla casa de dois andares com um jardim repleto de árvores localizada em Pretória, a capital administrativa da África do Sul, o delegado da Polícia Federal Fernando Queiroz Segóvia Oliveira, de 48 anos, subiu ao 9º andar do edifício-sede da PF em Brasília por volta das 19 horas da última quarta-feira, dia 8, para assumir uma nova função. Horas antes, o Ministério da Justiça anunciara que Segóvia havia sido escolhido pelo presidente Michel Temer para ser o novo diretor-geral, cargo estratégico por representar a autoridade máxima na corporação, responsável por conduzir investigações que atingem o núcleo duro do governo e sensível por ser um dos motores da Operação Lava Jato.

Ex-presidente da Transpetro acredita que sua delação já não está ameaçada

O ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado está mais tranquilo agora. Acredita que sua delação não mais será anulada porque os ataques ao trabalho do ex-procurador da República Marcello Miller, acusado de manipular delações, perderam força. Miller foi um dos responsáveis pela delação de Machado, embasada em gravações feitas com os senadores peemedebistas Renan Calheiros (AL) e Romero Jucá (RR).

Istoé

A crise no ninho tucano. Quando deveria promover a renovação que o país exige, o PSDB volta a se dividir e de novo fica refém de velhos caciques e velhas formas. Como esse comportamento.

Corporativismo de toga

Aguardada há anos como a forma de modernizar as relações trabalhistas entre patrões e empregados, a reforma trabalhista entrou em vigor no sábado 11 sob ameaça. Nas últimas semanas, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) vem fazendo duras críticas às mudanças nas leis e avisou que diversos pontos da reforma não se tornarão realidade por desrespeitarem a Constituição. Na visão do ministro do TST Maurício Godinho, por exemplo, caso a nova lei seja interpretada de maneira literal, a população não terá mais acesso à Justiça do Trabalho no Brasil, o que representaria uma ofensa ao princípio do amplo acesso ao Judiciário. A mobilização, porém, vem sendo considerada uma resposta de corporativismo do setor. “O Judiciário perde parte do poder que estava acostumado a ter”, diz Veronica Lagassi, professora de direito empresarial e do trabalho do Ibmec-RJ. “A Consolidação das Leis do Trabalho precisa se atualizar, caso contrário, perderemos mercado para outros países”, afirma.

Os arapongas de Janot

A Corregedoria da Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu representação que solicita a abertura de investigação para apurar as escutas ilegais no Ministério Público Federal durante a gestão de Rodrigo Janot. O alvo é o esquema paralelo montado por Janot, que foi revelado com exclusividade em reportagem de ISTOÉ.



Vencida a ameaça de ações jurídicas ao seu mandato, Michel Temer elaborou uma estratégia para chegar ao final de seu governo, em dezembro de 2018, com reformas políticas e administrativas. No campo político, o presidente chegou à conclusão que a reforma ministerial “é inevitável”, como vêm pedindo os aliados no Congresso, e decidiu que vai fazê-la “no momento certo”. Isso pode acontecer até abril, com a saída de ministros que deverão disputar as eleições. Já no campo administrativo, Temer anunciou a implantação imediata do programa “Avançar”, que prevê a aplicação de R$ 130 bilhões para tocar 7.439 obras paradas em todo País. Esse projeto será comandado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. Entre as obras que serão retomadas estão creches, trechos de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, além de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.

Carta Capital

A modernização de Temer. A reforma trabalhista aumenta a exploração e reduz salários. Mas há uma batalha jurídica à vista.

A nova lei trabalhista,

assinada em julho

pelo presidente Michel Temer, entra em vigor a partir deste sábado 11. É a mais profunda mudança no mercado de trabalho no País após oito décadas do legado de Getúlio Vargas, o criador da carteira profissional (1932), da Justiça do Trabalho (1941) e da CLT (1943).



O pequeno robô em cima da mesa acorda. Seus olhos, uma complexa configuração de pontos amarelados sobre uma tela preta e redonda que é o rosto, abrem-se sonolentos e ele solta uma espécie de bocejo digital. Um dispositivo compacto que parece uma mistura de caminhonete com empilhadeira e monitor de PC, criado para ser o mais bonito possível, o robô sai de sua base de carregamento rolando sobre pequenas esteiras antes de inclinar sua tela e perceber que estou lá.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, sofreu uma derrota em sua cruzada para implantar de vez a tecnologia para ajudar a arbitragem. Lideradas pela Uefa (União Europeia de Associações de Futebol, na sigla em francês), as confederações rejeitaram a proposta para que o VAR (Video Assistant Referee) e o “Goal Line” (que diz se a bola ultrapassou a última linha ou não) fossem utilizados nos jogos da repescagem para a Copa do Mundo que começaram nesta quinta-feira e vão até dia 16.