Veja aponta o desafio de manter a Lava Jato após morte de Teori Zavascki

Veja



Teori Zavascki (1948-2017)

Perdem o País, o Judiciário e a Lava-Jato

A trágica morte do ministro cria um desafio: como manter o vigor das investigações contra a corrupção.



Reportagem de VEJA desta semana mostra como o futuro da maior operação de combate à corrupção da história do país ficou nublado depois que um bimotor caiu no mar de Paraty (RJ), matando cinco pessoas, entre elas o ministro Teori Zavascki, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).



“Sem ele, não teria havido Lava Jato”, disse o juiz Sergio Moro. A morte, ocorrida na quinta-feira, a uma semana de Teori homologar a megadelação da Odebrecht, desencadeou uma onda de teorias conspiratórias na internet. Tido como rigoroso, independente e célere na hora de decidir, Teori mandou prender um senador (Delcídio do Amaral, então no PT), afastou o deputado Eduardo Cunha (PMDB) da presidência da Câmara e autorizou a abertura de investigações contra 47 políticos de todos os matizes ideológicos. Mas o comentário de Moro revela um deslize: o de que a operação talvez deva a sua existência ao juiz escalado para relatá-la. A Lava Jato pode e deve continuar existindo sem Teori. Mas é certo que sua morte torna este ano mais difícil para o Brasil.



Porque o presidente Trump é uma ameaça à democracia



As instituições políticas americanas estão entre as mais sólidas do mundo, mas a atitude intolerante do presidente é perigosa para o equilíbrio dos poderes.



“Um novo orgulho nacional vai nos mover, levantar nosso olhar e curar nossas divisões”, disse o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso de posse, na sexta-feira. As palavras do republicano em Washington, porém, não condizem com seus atos. Com personalidade agressiva e intolerante, o 45º presidente mostra traços autoritários e já começa o mandato como o mais impopular da história americana. Como será que as instituições nacionais conseguirão resistir a Trump no exercício do poder? Em VEJA desta semana, entenda as atitudes do magnata que, de ataques à imprensa até conflitos de interesse, já começam a ameaçar a maior democracia do mundo.



Leia mais em Veja.

Época

A trajetória do legado do discreto juiz que se revelou um herói silencioso da Lava Jato.

Com os óculos discretos e o rosto invariavelmente fechado, Teori Zavascki expressava a imagem de ministro austero – quase carrancudo de tão ensimesmado. De toga, guardava distância das coisas do mundo. Sem ela, abraçava o que o mundo tinha de melhor: a família, os amigos, as piadas, o Grêmio... Ao contrário de outros colegas da Corte, não era afeito a frases de efeito. Atinha-se ao que estava nos processos e na lei. Não costumava expor suas opiniões.

Morando em Brasília, onde é comum encontrar políticos, advogados e procuradores frequentando os mesmos restaurantes, Teori reclamava do isolamento causado pela Lava Jato. Era o preço de ser, ao mesmo tempo, o ministro mais discreto possível para o processo mais visado do país, com os inúmeros interesses que o cercavam. Com ou sem toga, Teori sempre sabia o que era (um ministro do Supremo) e o que precisava preservar (as leis do país).

Leia mais em Época.

Uma confusa legislação sobre uso de entorpecentes é responsável pela superlotação nos presídios, pela expansão do tráfico e pelo fortalecimento da guerra entre facções criminosas que culminou na barbárie nas prisões brasileiras.Não é o momento de mudar essa realidade?Leia mais em Istoé Rodrigo Janot namora o terceiro mandato. A escolha do novo chefe do Ministério Público será fato explosivo de 2017.Novo massacre em meio à negligência estatal. A terceirização também responsável pelo caos.

Leia mais em CartaCapital.