Cosern promove doação de 3 mil lâmpadas de LED

A Companhia de Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) está promovendo desde ontem (21) até amanhã (23), das 10h Às 19h no estacionamento do shopping Via Direta, em Natal, a distribuição de 3 000 (três mil) lâmpadas de LED, além de cartilhas educativas com dicas de economia no uso de energia elétrica.

A ação faz parte do Projeto Cosern nas Comunidades, iniciativa do Grupo Neoenergia, que integra o Programa de Eficiência Energética da Distribuidora, regulado pela Aneel, e que em 2016 percorreu 16 municípios do RN, distribuindo 30.000 (trinta mil) lâmpadas e fazendo a troca de 1.925 geladeiras usadas por novas e mais eficientes.

Critérios para receber lâmpadas:



Ser cliente residencial e morador de comunidade popular;

Cada titular da conta de energia, limitado a uma unidade consumidora, receberá três lâmpadas LED;

Caso nos últimos seis anos o consumidor já tenha recebido um total de oito lâmpadas LED doadas pela COSERN, em uma mesma conta contrato, não poderá ser beneficiado novamente.

Documentos necessários

Conta de energia paga do último mês

Documento oficial com foto.

Além das lâmpadas, os consumidores também receberão kits contendo jogos educativos e cartilhas informativas com orientações sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica e iluminação pública. Os consumidores que atenderem aos critérios estabelecidos pelo governo federal para inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica poderão atualizar seu cadastro, o qual possibilita descontos na conta de luz.

Economia e durabilidade: em média as lâmpadas LED distribuídas na ação consomem 30% menos energia elétrica e possuem vida útil três vezes superior às lâmpadas fluorescentes compactas.

A Cosern sugere algumas recomendações importantes para consumir energia elétrica de forma eficiente:

Chuveiro elétrico: usar na posição menos quente (verão), o que poderá proporcionar uma economia média de 30% no consumo;

Geladeira e freezer: verificar periodicamente o estado das borrachas de vedação;

Ar-condicionado: adquirir os modelos que possuem o Selo Procel de economia e limpar sempre os filtros;

Máquina de lavar e ferro elétrico: juntar o máximo de roupas para lavar e passar de uma só vez.