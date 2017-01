Escritório do Empreendedor amplia horário de atendimento

O Escritório do Empreendedor, espaço que envolve diversos serviços em um só local para o registro e legalização de empresas, teve ampliado o horário de atendimento. Desde a segunda-feira (23), o prédio localizado no Shopping Via Direta abre às 9h, e não mais às 11h, com horário de encerramento às 19h.

São oferecidos no Escritório do Empreendedor, uma iniciativa da Junta Comercial do Rio Grande do Norte, serviços da própria Jucern, da Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Idema, Semurb, Suvisa, VISA Natal, Secretaria de Tributação e da Agência de Fomento (AGN).

A objetivo do projeto é reunir em um único espaço todos os serviços necessários para realização de abertura, licenciamento, manutenção e baixa de empresas. Dessa forma é possível também esclarecer quaisquer dúvidas sobre o DBE, solicitar o alvará sanitário, atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), licença ambiental e alvará de funcionamento, bem como adquirir financiamento com juros baixos, tirar dúvidas sobre tributos estaduais, entre outros.