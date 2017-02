Governo assegura liberação de recursos para obras da Rampa e Centro de Convenções

Raiane Mainara Robinson Faria fez hoje visita técnica às obras de construção do Centro Cultural da Rampa e de ampliação do Centro de Convenções.

O governador Robinson Faria fez hoje (03) visita técnica às obras de construção do Centro Cultural da Rampa e de ampliação do Centro de Convenções de Natal. Robinson Faria esteve acompanhado do ministro do Turismo, Marx Beltrão que assegurou a liberação dos recursos federais nos convênios firmados com o Governo do Estado para a execução das obras.

Robinson Faria afirmou que o Centro Cultural da Rampa vai dar novo impulso ao turismo do Estado e abrir novas vertentes para o turismo histórico e cultural.



“Aqui na Rampa aconteceram momentos importantes da história mundial, quando o local serviu de base para hidroaviões na guerra nos anos 40. Tivemos a visita do presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt no encontro com o presidente brasileiro Getúlio Vargas, além da presença dos militares daquele país que atuaram em Natal”, registrou o governador.