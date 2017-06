Prazo de inscrição para estágio na Defensoria Pública será encerrado nesta sexta

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE) irá encerrar, nesta sexta-feira (23), o prazo de inscrições do Edital do VII Teste Seletivo para estagiários destinado aos estudantes do curso de Bacharelado em Direito. A bolsa mensal tem valor de R$ 937 e acréscimo de auxílio-transporte. As inscrições devem ser feitas na sede de cada Núcleo e custam R$ 40.

A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para os Núcleos de Natal, Parnamirim, Assu, Ceará-Mirim e Nova Cruz. As inscrições serão validadas mediante a apresentação de documentos e comprovação do depósito da taxa de inscrição de acordo com o que consta no Edita disponível no site www.defensoria.rn.gov.br. Somente poderão assumir as vagas os candidatos que comprovarem, à época da convocação, estarem cursando o 3°, 4º ou 5º ano do curso de Direito, ou semestre equivalente. O estágio tem duração máxima de 02 anos.

Durante as provas, serão exigidos dos candidatos conhecimentos em Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Institucional e Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Subdefensor Público-Geral do Estado e presidente da Comissão responsável pela seleção, Marcus Vinicius Soares Alves, apesar do certame ser destinado à formação de cadastro de reserva, existe a possibilidade que todos os aprovados sejam convocados. “No último concurso chamamos mais de 150 estagiários, então nossa expectativa é que todos os aprovados sejam convocados durante o período de validade do Edital”, afirmou.