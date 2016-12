Robinson Faria anuncia pagamento do décimo terceiro de mais 15 mil servidores

Ainda de acordo com o governador, o décimo terceiro salário dos servidores desta faixa salarial estava programado para ser pago apenas no dia 28. “Conseguir puxar o pagamento do 13° dessa faixa salarial para antes do Natal é resultado do empenho e do trabalho do nosso governo”, destacou Robinson Faria.

Com este pagamento, o chefe do executivo ressaltou que 85 mil servidores, que representam quase 80% da folha salarial do Estado já terão recebido o décimo terceiro salário.

No último dia 15, a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan), revelou que o governo também vai depositar uma parcela de R$ 4 mil para os servidores que ganham acima de R$ 4 mil dia 30, contudo o complemento deste grupo será quitado, independente do valor, a partir da disponibilidade de caixa.