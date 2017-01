Sethas e Idema celebram convênio para ampliar serviços da Central do Cidadão em Mossoró

Com objetivo de ampliar a prestação de serviços do Estado em Mossoró, foi assinado na tarde de hoje, 13, um Termo de Cooperação entre o Idema e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) para a instalação de um Posto Avançado da Central do Cidadão na unidade do órgão ambiental, no centro da cidade.

A partir do convênio, serão realizados serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho. O prédio do Idema, localizado na Avenida Rio Branco, conta com uma área de 230 m² e está sendo reformado para melhor atender ao público.

“Este convênio mostra que nós temos um governo integrado, no qual as secretarias trabalham juntas em benefício da população”, destacou Robinson Faria.

"O posto avançado é necessário devido ao porte da cidade que tem uma grande demanda pelo serviço de emissão desses documentos. Com isso vamos facilitar o acesso da população a esse atendimento", afirmou a secretária Julianne Faria.

Antes da assinatura do convênio, o presidente do Idema, Rondinelle Oliveira, apresentou como ficará a unidade do órgão em Mossoró após a reforma.

A obra contempla a recuperação da cobertura, das alvenarias internas e do forro em PVC, além da reformulação e redimensionamento das instalações elétricas, recuperação das instalações hidráulicas e sanitárias, colocações de novos lustres e reforma da fachada.