Bugueiros do RN são vacinados contra a febre amarela

O Sindicato dos Bugueiros Profissionais (Sindbuggy) realizou esta semana uma campanha de vacinação contra a febre amarela de olho na prevenção à doença devido ao convívio constante da categoria com turistas que vem de regiões afetadas pelo surto.

De acordo com o presidente do Sindbuggy, Luiz Thiago Manoel, foram vacinados mais de 100 profissionais. "Nós lidamos diariamente com turistas, muitos dessas regiões afetadas pelo surto da doença. Então realizamos essa ação preventiva para imunizar os bugueiros e dar mais segurança aos demais turistas", explicou.