Campanha Nacional de Multivacinação será realizada de 11 a 22 de setembro

A Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização de Caderneta de Vacinação será realizada em todo o país no período de 11 a 22 de setembro, sendo 16 de setembro, o dia de divulgação e mobilização nacional. A multivacinação é uma estratégia do Programa Nacional de Imunização, adotada desde 2012, com a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).



De acordo com a responsável técnica pelo Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Katiucia Roseli, o Rio Grande do Norte vem intensificando as ações para conscientizar a população diante da necessidade de manter a caderneta atualizada. A incidência das doenças imunopreveníveis mostra que mudanças importantes ocorreram no seu comportamento com o uso de vacinas e o avanço nas coberturas vacinais. Entretanto, as baixas coberturas vacinais podem contribuir para o aparecimento de doenças e requerem, portanto, a adoção de estratégias adicionais para o resgate e vacinação dos não vacinados.

“Esperamos com essa campanha imunizar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos de todo o estado, tanto na infância quanto na adolescência, visando a melhorar as coberturas vacinais e, assim, manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil.

A população alvo (crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade) deverá comparecer aos postos de vacinação, para que a caderneta seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada”, disse Katiucia Roseli.