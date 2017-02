Cinco unidades de saúde de Natal são escolhidas para pesquisa do Ministério da Saúde

Nos próximos meses, cinco unidades de saúde de Natal estarão passando por uma pesquisa nacional do Ministério da Saúde sobre a prevalência do HPV (vírus do papiloma humano) no Brasil. O objetivo do estudo é conseguir identificar a influência de fatores demográficos, culturais e regionais no desenvolvimento do vírus.

A pesquisa contempla 177 pessoas, entre homens e mulheres, na faixa etária de 16 até os 25 anos de idade. “Tivemos um treinamento na semana passada com o pessoal do Ministério da Saúde, que veio aqui em Natal. Teremos até quatro meses para recolher esse material e enviar para análise. Do homem serão recolhidos materiais da boca e pênis, enquanto da mulher da vagina e boca”, afirmou Débora Gurgel, do Departamento de Atenção Básica (DAB) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As unidades escolhidas para participar da pesquisa foram: Unidade Básica de Saúde (UBS) Aparecida; UBS Quintas; Unidade de Saúde da Família (USF) Cidade Praia; UBS Vale Dourado; e UBS Mirassol. “Escolhemos uma unidade de cada Distrito Sanitário para que possamos ter uma análise melhor de Natal como um todo”, explicou Débora. Todas as capitais do Brasil participam da pesquisa.

Após a coleta, todo o material será enviado para o Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde será analisado por especialistas.