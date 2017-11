Contra atraso dos salários, servidores decidem acampar na Governadoria

O servidores da Saúde decidiram acampar em frente a sede da Governadoria, no Centro Administrativo. A ação é uma forma de protesto pelo atraso no pagamento dos salários.



A previsão do Sindsaúde, sindicato que representa a categoria, eles devem pernanecer na sede do governo por 48h.

Em greve, os servidores estão na Governadoria deste as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (13). No fim da manhã, ocorreu uma tentativa de invasão às dependências do prédio, que foi frustrada por seguranças do Executivo, que chegaram a usar spray de pimenta para afastar os manifestantes.

Não há previsão se o governo vai receber os grevistas.