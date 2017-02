George Antunes diz que queda no orçamento impedirá investimentos na Saúde

Ricardo Júnior/Nominuto.com O secretário estadual de Saúde, George Antunes, afirmou que pretende priorizar atividades de custeio devido à redução de recursos.

A redução no orçamento e repasses de recursos para a Saúde tem afetado diretamente na prestação do serviço público à população. O secretário estadual de Saúde, George Antunes, disse que a frustração de receita tem prejudicado a administração na pasta.



“O déficit é grande, nós vamos começar o ano já com um orçamento menor que 2016. O que já me deixa preocupado. Porque se em 2016 nós já tivemos aquelas dificuldades que vocês noticiaram, esse ano de 2017 nós vamos ter que ter muita habilidade para administrar esses poucos recursos”, disse o secretário.



Segundo George Antunes, a queda no orçamento deste ano em relação a 2016 obriga a Sesap a priorizar as atividades de custeio. “São quase R$ 2 bilhões, juntando recursos federais e estaduais se aproxima disso. Nós tivemos a preocupação de fazer um planejamento para esses poucos recursos”, declarou.



Desse total, o secretário estima que exista um déficit em torno de 14% para 2017. ”Perto de 14% dá um volume considerável de recursos desse montante. Isso nós estamos falando apenas nas atividades de custeio, porque para investimento não tenho praticamente nada. Significa dizer que vou avançar pouco esse ano na parte de infraestrutura e de equipamentos”, explicou George.