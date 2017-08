Hemonorte convoca doadores para repor estoque de sangue que está em estado crítico

Com estoque crítico, o Hemocentro do RN (Hemonorte) está convocando doadores que doam sangue regularmente e sensibilizando a população do Estado para abraçar esta causa e aumentar o número de bolsas de sangue.

No momento a Unidade conta com pouco mais de 200 bolsas, o que está comprometendo as demandas transfusionais. Para normalizar o estoque o Hemonorte precisa ter diariamente 600 bolsas de sangue prontas para uso.

Doar sangue é um ato voluntário e seguro que não provoca risco ou prejuízo à saúde. Para doar é preciso que a pessoa tenha de 16 a 69 anos, esteja em boas condições de saúde e pese mais de 50 quilos. Recomenda-se evitar o consumo de alimentos gordurosos quatro horas antes da doação. A ingestão de bebidas alcoólicas tem de ser interrompida 12 horas antes da doação.

Os interessados devem comparecer ao Hemonorte, localizado na Av. Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol, (próximo ao Parque das Dunas/Bosque dos Namorados) – de segunda a sábado, das 7h às 18h ou ao Posto de coleta fixo da Zona Norte (Biblioteca Américo de Oliveira) – Av. Itapetinga, 1430, Conj. Santarém - de segunda à sexta, das 8h às 17h e sábado de 8h às 12h.