Hospital Santa Catarina ganha fotocoagulador que vai permitir cirurgias em bebês prematuros

A retinopatia da prematuridade, doença agressiva que acomete os bebês prematuros, já pode ser tratada no Hospital Santa Catarina, zona norte de Natal. A unidade acaba de receber um fotocoagulador a laser, equipamento que vai permitir a cirurgia no próprio hospital, que registra uma grande demanda de bebês com o problema que pode causar cegueira.

“Com grande alegria recebemos este equipamento, pelo qual vínhamos batalhando. Agora poderemos realizar a cirurgia no próprio hospital”, festeja o médico João Phillipe Melo, oftalmologista. Ele também informou que a equipe que irá atuar no centro cirúrgico, formada por médicos e enfermeiros, participou de um treinamento específico para operar a máquina.

No Brasil, de acordo com dados do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde, 340 mil bebês nascem precocemente ao ano, o que equivale a 931 por dia ou 40 por hora. A taxa de prematuridade é de 12,4% no País.

Antes da chegada do fotocoagulador, os bebês com retinopatia da prematuridade nascidos no Hospital Santa Catarina precisavam ser transportados para o Hospital Onofre Lopes a fim de se submeterem à cirurgia, o que acarretava risco de vida durante o transporte, devido à fragilidade física própria da prematuridade.

A doença atinge os bebês nascidos antes de 36 semanas e com peso abaixo de 1,6 kg. Trata-se do crescimento desorganizado dos vasos sanguíneos que suprem a retina e que podem sangrar, provocando o descolamento da retina e a perda da visão.