Licitação do Hospital da Mulher e Banco de Leite tem novo prazo

Os interessados em participar da licitação para construção do Hospital Regional da Mulher e Banco de Leite, em Mossoró, devem ficar atentos ao novo prazo para envio das propostas que segue até 08 de março de 2017. O aviso do resumo do edital foi publicado na última sexta-feira (23), no Diário Oficial do Estado e encontra-se disponível no site: www.rnsustentavel.rn.gov.br .

Os recursos direcionados para o Hospital e Banco de Leite são provenientes do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial, através do Projeto RN Sustentável. Essa obra é considerada um dos maiores investimentos do governo com recursos Banco Mundial na área da saúde.

O Hospital Regional da Mulher terá 118 leitos e será referência na assistência materno-infantil para as regiões de Saúde: de Mossoró, Pau dos Ferros e Assu. A unidade ainda contemplará leitos de observação do pronto socorro, de internação, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, além de salas de parto humanizado e de cirurgias de obstetrícia, eletivas, Banco de Leite Humano, Casa da Gestante e o Centro de Parto Normal.

O terreno onde será erguido o hospital foi cedido pela UERN e possui uma área de 36 mil metros². O hospital funcionará também como campo de estágio em parceria com a UERN nas áreas da saúde e afins.

O projeto arquitetônico e estrutural do Hospital Regional e do Banco de leite de Mossoró foram desenvolvidos pelo consórcio Vasserman, mesmo grupo que fez projeto de reforma e ampliação do Hospital Israelita Albert Einstein.