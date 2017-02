Natal ganha primeira Unidade Odontológica Móvel

Desde a última segunda-feira (6) Natal passou a contar com uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), adquirida pela Prefeitura do Natal via edital do Ministério da Saúde. Inicialmente, os atendimentos estão ocorrendo na Unidade de Saúde da Família (USF) Planície das Mangueiras, na zona norte da capital potiguar.

Na Unidade Móvel, a população terá uma gama de serviços voltados para a saúde bucal, como: consulta odontológica, aplicação de flúor, exodontias (extração de dentes ou raízes) e restaurações. Todos os procedimentos serão realizados pela equipe de saúde que seguirá os princípios definidos pela Política Nacional da Saúde Bucal, atuando para garantir ações de promoção e prevenção e o atendimento básico à população. A quantidade de pessoas assistidas dependerá da demanda da unidade de saúde.

A USF Planície das Mangueiras foi escolhida como primeira beneficiada pela UOM por apresentar uma comunidade com grande carência assistencial. “Detectamos, junto com o pessoal da unidade, que grande quantidade das pessoas que buscavam atendimento na USF apresentavam problemas relacionados com a saúde bucal”, explicou Vera Maria de Castro, coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. “Outras unidades também receberão a UOM. Quando percebermos que a população atendida na Planície das Mangueiras estiver bem assistida na saúde bucal, iremos analisar qual outra unidade da rede municipal precisa da UOM”, completou.

As Unidades Odontológicas Móveis fazem parte do programa Brasil Sorridente, promovido pelo Ministério da Saúde e que reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).