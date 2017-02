Natal tem redução de 96,2% dos casos de dengue em um ano

As ações de monitoramento do Vigiadengue e as atividades de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) são responsáveis pela redução do número de notificações de casos de dengue no município.



De janeiro até o dia 13 de fevereiro, foram notificados 103 casos, que corresponde a uma redução de 96,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 2.708 casos. Se comparado ao ano de 2015, quando foram notificados 952 casos, a redução é de 89,2%.

O chefe do Centro de Controle de Zoonoses da SMS, Alessandre Medeiros, explicou que, apesar da redução, o município continuará com as ações de prevenção e combate intensificadas. “Apesar disso, precisamos manter o alerta para possíveis notificações, pois a vulnerabilidade existe. Um exemplo são os bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Potengi, na zona Norte, que são responsáveis pela maioria dos casos”.

Para o chefe do Núcleo de Risco em Saúde do CCZ, André Nascimento, o Vigiadengue foi essencial para que houvesse essa redução, já que a metodologia trabalha o município conforme as peculiaridades e situações de cada bairro, identificando as áreas de maior risco, favorecendo que a SMS desenvolva atividades específicas para cada uma.

“A metodologia antiga trabalhava o município como um todo, sem levar em consideração as peculiaridades de cada bairro. Com o Vigiadengue, é justamente o contrário, nós procuramos sempre agir com antecedência, baseados nas informações e na verificação in loco. Assim, evitamos o alastramento de uma epidemia. Temos também o Gabinete de Crise, que representa um ganho muito importante para as nossas ações”.

Ele disse também que a intenção é sempre reduzir mais o número de notificações, mas que a preocupação atual é com a possibilidade de reentrada do tipo 3 da dengue. “Já tem mais de uma década que ele não circula pela cidade e, provavelmente quando ele reentrar no município, poderemos ter uma epidemia. Por isso, continuaremos com as ações e atividades intensificadas em toda a cidade”.