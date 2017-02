Parnamirim: UPA Maria Nazaré retoma atendimentos 24 horas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Nazaré Silva dos Santos, localizada no bairro Nova Esperança, em Parnamirim, retomou os atendimentos 24 horas, desde 1° de fevereiro.



A diretora Elizabete Carrasco explicou que estão com a equipe de plantão completa com 4 médicos, 2 bioquímicos, 8 enfermeiros, um dentista, uma assistente social , uma nutricionista e um farmacêutico."Estamos com os serviços de laboratório, odontologia, pediatria e urgência em pleno funcionamento, mas o movimento ainda tem sido fraco porque as pessoas desconhecem a retomada dos serviços", disse.



A capacidade de atendimento da UPA de Nova Esperança é de 300 pacientes por dia. Restabelecer o funcionamento integral da unidade era uma prioridade do prefeito Rosano Taveira, que tem reduzido custos justamente para colocar os salários em dia.A moradora no Centro, Ana Maria Gonçalves dos Santos, 57, precisou de atendimento odontológico de urgência. "Vim aqui porque é urgência e fui atendida rapidinho. Não tenho o que reclamar. A UPA pra mim funcionou e muito", disse.