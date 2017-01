Posto de coleta de sangue da zona norte volta a funcionar nesta segunda-feira

FD/Saúde

O Hemocentro do RN (Hemonorte) informa que o Posto de Coleta da zona norte volta às suas atividades na próxima segunda-feira (30).

O posto está localizado nas dependências da Biblioteca Américo de Oliveira Costa na Avenida Itapetinga, 1430, conjunto Santarém, funcionará de segunda a sexta, das 7h30 às 17h e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Inaugurado em 2011, o Posto de Coleta Fixo do Hemonorte, na zona norte de Natal, visa dar maior acessibilidade aos doadores de sangue que moram naquela região.

Quem pode doar

As pessoas que tem entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos de idade precisam de consentimento do responsável legal); ser saudável; pesar acima de 50 kg; ter dormido 6 horas na noite anterior; evitar alimentos gordurosos antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e apresentar um documento oficial com foto.