Posto do Satélite suspende atendimento para inauguração da UPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa à população que os atendimentos realizados na Unidade Mista de Cidade Satélite estão suspensos a partir das 7h desta segunda-feira (28).

A suspensão dos serviços será feita para que ocorra a transferência dos serviços necessários à inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Sul de Natal.



Segundo a pasta da Saúde, neste período a população poderá buscar atendimento na UPA Esperança, em Cidade da Esperança, ou no Hospital Municipal de Natal Dr. Newton Azevedo.



O atendimento à população passa a funcionar a partir das 19h, da terça-feira (29)), já na UPA zona Sul, localizada na Avenida dos Xavantes.



No prédio da Unidade Mista, os serviços de Atenção Básica continuarão sendo oferecidos normalmente ao público com as atividades de ambulatório. O ambulatório Satélite funciona na Rua das Caraúbas, s/n.