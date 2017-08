Prefeitura inaugura hoje unidade de atenção básica no Planalto

O bairro Planalto vai ganhar, a partir de hoje (21), uma nova unidade básica de saúde. A unidade Santa Beatriz abre suas portas nesta segunda para atender a população do Distrito Sanitário Oeste. A inauguração acontece às 16h30.



Com capacidade para atender cerca de 10,3 mil pessoas, a nova unidade irá ampliar a assistência à saúde pela rede municipal de atenção básica na região, melhorando a qualidade de vida da população.



A diretora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (DAB-SMS), Ana Paula Queiroz, explicou que a nova unidade funcionará com três equipes de estratégia de saúde da família, sendo cada uma destas responsável por 3.450 pessoas. Isso fará com que a cobertura da SMS no bairro atinja 62% dos seus moradores.



Com investimentos em torno de R$ 370 mil e um design diferenciado, a UBS Santa Beatriz conta com ambientes amplos e climatizados, acessibilidade para idosos e pessoas com dificuldades de locomoção, área externa com passagem para pedestres protegida do sol, gramado e estacionamento.



Para a coordenadora de Estratégia de Saúde da Família da SMS, Marliete Duarte, a inauguração de Santa Beatriz é de suma importância para a melhoria da assistência à saúde dos moradores do Planalto, diante da existência de apenas uma unidade no bairro, um dos maiores e mais carentes da cidade.