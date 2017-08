RN oferecerá acesso rápido ao diagnóstico para tratamento do câncer

Divulgação

Com 60% da obra concluída, o laboratório de Anatomocitopatologia, possibilitará o acesso mais rápido ao diagnóstico para tratamento oncológico no RN, enfatizando o câncer de colo de útero e de mama. A construção, mais um investimento do Governo do RN, passará a oferecer o exame patológico para população do Estado já no primeiro trimestre de 2018. “A obra do laboratório será finalizada no primeiro trimestre de 2018. A Secretária Estadual de Saúde Pública trabalha neste momento para iniciar a licitação da compra dos equipamentos”, disse Hélida Bezerra, secretária adjunta da Saúde Pública do Estado.

Hélida acompanhou Sandro Martins, coordenador geral de atenção especializada do Ministério da Saúde para conhecer as futuras instalações do laboratório que está recebendo investimento de R$ 2,9 milhões do executivo, com recursos do Governo Cidadão por meio do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial. Sandro Martins esteve em Natal para conhecer o que o Governo do RN vem fazendo para melhorar o atendimento da alta complexidade no Estado. “Hoje o acesso ao diagnóstico principalmente de doenças como o câncer é um dos maiores gargalos do país. Só soluções estruturantes como essa é capaz de dar conta da necessidade do SUS.

Esse laboratório vai oferecer de maneira integrada a capacidade de rapidez no atendimento de doenças graves, permitindo proceder com um tratamento adequado. O Governo Federal considera uma iniciativa exemplar”, destaca. Ana Petta, gerente da Unidade Setorial do Governo Cidadão, acompanhou a visita e destacou que com equipamentos serão investidos valores que supera R$ 1 milhão. “Todos os equipamentos desse laboratório serão o que há de mais moderno para esse tipo de unidade de saúde. O investimento com obra e equipamentos vai chegar em torno R$ 3,9 milhões, efetivamente estaremos oferendo aos nossos usuários de saúde, um serviço que só nos orgulha".

Para a Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN, a construção desse novo laboratório significa o alinhamento do Estado a sua efetiva obrigação como controlador da qualidade dos exames citológicos e a oferta de novos exames tipo: imuno-histoquímica, biópsia guiadas por agulhamentos, entre outros, em um ambiente inovador arquitetonicamente e de tecnologia avançada para a saúde pública com uma equipe capacitada para prestação desse serviço. O laboratório fica localizado na Av. Cap Mor Gouveia, em Natal, próximo a rodoviária. Zona Oeste da capital do Estado.