RN registra queda nos casos de dengue, chikungunya e zika

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou o mais recente boletim sobre a situação epidemiológica das arboviroses - dengue, chikungunya e zika vírus - no Rio Grande do Norte. Os dados são relativos à semana epidemiológica 29, com informações coletadas até 22 de julho.



No RN foram notificados 5.472 casos suspeitos de dengue em 2017, sendo 947 confirmados – dos confirmados, 935 são para dengue; nove para dengue com sinais de alarme e três para dengue grave. Em 2016, no mesmo período, foram notificados 60.751 casos suspeitos, sendo 9.600 confirmados; destas confirmações, foram 9.505 para dengue; 72 para dengue com sinais de alarme e 23 como dengue grave.



Este ano, foram notificados 1.294 casos suspeitos e confirmados apenas 161 de Chikungunya. No ano de 2016, da semana epidemiológica 01 a 29 foram notificados 25.828 casos, sendo confirmados 7.766 casos.



Em 2017, foram notificados 216 casos suspeitos, com nenhum caso confirmado de Zika. Em 2016, foram notificados 5.686 casos suspeitos de zika vírus, dos quais foram confirmados 201.