Sala de saúde no Complexo Penal João Chaves será reaberta nesta quinta

A sala de saúde do Complexo Penal João Chaves, na zona norte da capital será reaberta nesta quinta-feira (24), às 9h30. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pelo local.



A chefe do Núcleo de Atenção Básica do Distrito Sanitário Norte II, Lucélia Herculano, explica que serão ofertados atendimentos com médico e enfermeiro, com consultas, vacinação e ações de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.



“O serviço facilitará a aplicação de testes rápidos de HIV/Aids, Sífilis e hepatite, controle e tratamento de pacientes com tuberculose, dermatites, verminoses e outros problemas de saúde pública. Nosso intuito é assegurar o acesso à saúde de forma mais humana e segura possível para os detentos”.



Ela fala, ainda, que a sala de saúde realizará atendimento médico uma vez por semana, com oferta inicial de 20 consultas semanais. A prioridade nos acolhimentos será dada aos pacientes com casos mais graves e que necessitem de atenção urgente.



O diretor Michael Trezena de Oliveira e a vice-diretora Anne Karina do Nascimento Coutinho D'Almeida foram fundamentais para o processo de reabertura da sala de saúde.