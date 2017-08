Samu e Corpo de Bombeiros firmam Termo de Cooperação para atendimento pré-hospitalar

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por intermédio do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), firmou, nesta terça-feira (29), um Termo de Cooperação (TC) com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBM) para ação conjunta de atendimento pré-hospitalar em Natal. A assinatura ocorreu na sede do órgão estadual.

Através do TC, o CBM passará a disponibilizar uma viatura de resgate para atender ocorrências quando for solicitado pelo Samu. “Essa iniciativa vem para qualificar ainda mais a prestação do serviço de urgência e emergência para a população, garantindo esse apoio do Corpo de Bombeiros quando os profissionais do Samu estiverem necessitando de apoio”, destacou o secretário da Saúde de Natal, Luiz Roberto Fonseca.

O documento assinado nesta terça traz o detalhamento de como a parceria funcionará, organizando os serviços para evitar duplicidade de meios para fins idênticos, quando não for necessário. O ‘Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar’ continuará sendo seguido sem alteração.

“Tenho certeza que esse Termo de Cooperação é apenas o início de uma parceria que irá se desenvolver, pois temos muito que pode ser feito. Em médio e longo prazo essa iniciativa vai trazer muitos benefícios para a população”, afirmou o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do RN, coronel Sócrates Vieira.