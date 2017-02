Sesap abre inscrições para Residência Médica em Neonatologia do Hospital Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, por meio do Hospital Dr. José Pedro Bezerra (HJPB), conhecido como Hospital Santa Catarina, realizará Processo Seletivo para o programa de Residência Médica em Neonatologia. A inscrição será feita exclusivamente na Comissão de Residência Médica do hospital (COREME-HJPB), de 06 a 10 de fevereiro de 2017, das 8 às 13h, em dias úteis, pessoalmente ou por procuração devidamente legalizada.

O Processo Seletivo disponibiliza 4 vagas, tendo como pré-requisito a Residência Médica de 2 anos em Pediatria em serviço credenciado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). A seleção dos candidatos será realizada em 03 fases: a primeira de caráter eliminatório e classificatório será aplicada uma Prova Objetiva; na segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada uma Prova Teórica-Prática, e na terceira fase, de caráter classificatório, será atribuída uma pontuação baseada na Análise Curricular do candidato.

A Prova Objetiva será aplicada no dia 13 de fevereiro de 2017, com início as 8:00 horas e terá 2 (quatro) horas de duração. A Prova Teórica-Prática será realizada no dia 12 de fevereiro de 2017, no Hospital Dr. José Pedro Bezerra. O Resultado Final do concurso será divulgado no dia 16 de fevereiro de 2017 até às 18 horas.

A Residência Médica é um curso de Pós-graduação lato sensu, regulamentado pelo decreto nº 80.281, de 05/09/77, e pela Lei 6.932, de 07/07/81, e demais Resoluções emanadas da CNRM. O programa de treinamento em serviço será cumprido em regime de tempo integral e plantões, com carga horária máxima de 60 horas semanais, perfazendo um total de 2.880 horas anuais, com 4 semanas de férias anuais. O programa terá início em 06/03/2017 e conta com bolsa auxílio paga pelo Ministério da Saúde. Mais informações, consultar o edital do processo seletivo.