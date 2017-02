Sesap investiga caso suspeito de febre amarela no RN

Diante da situação epidemiológica do Brasil em relação à Febre Amarela, os profissionais de saúde do estado do Rio Grande do Norte são orientados a notificar os casos suspeitos da doença de forma imediata, conforme determinação do Ministério da Saúde.

Nos últimos dias a Sesap foi notificada sobre um caso suspeito de paciente residente em Venha Ver. Diante da notificação, a investigação está sendo conduzida junto à regional de saúde e o município. Considerando que a febre amarela tem sintomatologia semellhante com outras síndromes febris, o caso também está sendo investigado para outras doenças, tais como: hepatites virais, dengue, leptospirose e chikungunya. O material coletado foi enviado ao laboratório de referência nacional e aguardam-se os resultados para os próximos dias.

Naquela região até o momento não há notificação de morte ou adoecimento de primatas, sendo importante estar atento a este evento, para adoção de medidas de vigilância.

A Sesap informa que o Rio Grande do Norte continua sendo área sem recomendação de vacina, por isso não se faz necessária a vacinação dos residentes no estado, com exceção dos viajantes para as áreas de risco.