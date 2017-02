SMS convoca mais 37 classificados do Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está convocando mais 37 candidatos classificados dentro das vagas remanescentes do processo seletivo simplificado do Edital nº 001/2015. A relação com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (9).

As categorias contempladas com a nova chamada são agentes administrativos (5), auxiliar de farmácia (2), técnico de enfermagem (7), técnico de informática (4), assistente social (3), cirurgião dentista (3), enfermeiro (6), farmacêutico (6) e psicólogo (1).

Os candidatos deverão comparecer ao Setor de Acolhimento da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915, Areia Preta, no prazo de 72 horas, a contar os dias úteis a partir desta publicação, no horário das 9h às 15h.

O candidato deverá apresentar original e duas cópias dos documentos listados abaixo, assim como a documentação original comprobatória enviada no ato da inscrição: diploma ou de declaração de conclusão do curso para o cargo pretendido; duas fotografias 3 x 4 (iguais); carteira do respectivo conselho; comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de sua categoria; carteira de identidade; CPF; Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral; PIS; Carteira de Trabalho (CTPS); Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino); Comprovante de Residência; Termo de Ciência, Concordância com o Edital e Declarações Negativas e Declaração de Vínculo Empregatício.

Também será necessário levar os seguintes exames de saúde: Hemograma Completo, Sumário de Urina e VDRL, dosagens bioquímicas de glicose, triglicerídeos, colesterol total, HDL, LDL e RX de tórax, todos com validade de até 90 dias. A critério da avaliação da junta médica do Município do Natal, poderá ser solicitado exames complementares e avaliação de especialistas da área.