UPA da Zona Sul será inaugurada nesta terça-feira

A Prefeitura Municipal do Natal inaugura na tarde desta terça-feira (29), às 16h30, a quarta Unidade de Pronto Atendimento da capital potiguar. Situada no conjunto Cidade Satélite, no bairro de Pitimbu, a UPA Sul – Unidade de Pronto Atendimento Dr. Leônidas Ferreira - está situada na Avenida dos Xavantes, s/n, e para sua construção, foram investidos cerca de R$ 3,3 milhões, entre recursos próprios e do Ministério da Saúde.



A UPA Sul terá capacidade média para 500 atendimentos por dia, com clínica médica adulto e pediátrica e funcionamento 24h, sete dias da semana.



Assim como a UPA Potengi, entregue pela Prefeitura do Natal em 4 de março de 2016, a UPA Sul, atuará com atendimentos à urgências e emergências, como acidentes cardiovasculares (AVC), infarto, fraturas, cortes, hipertensão arterial e febres altas com risco de convulsões, entre outros.



Com estrutura física semelhante à UPA Potengi e funcionando com mecanismo de acolhimento com classificação de risco conforme o Protocolo de Manchester, ela realizará procedimentos como raios-X, eletrocardiografia, pequenas cirurgias (sutura), laboratório, nutrição e serviço social.



Serão 12 leitos de observação na sala amarela e três na sala vermelha, quatro de observação pediátrica. Classificada pelo Ministério da Saúde como uma unidade de porte II. Logo após a solenidade de inauguração, a partir das 19h, a UPA Sul atenderá seus primeiros usuários, dando início às atividades da unidade ao público.