7º dia de motim: presos voltam aos telhados de pavilhões e usam celulares livremente

Já ultrapassa a marca de 130 horas de tensão na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, Grande Natal. No 7º dia de motim e, após o registro de duas rebeliões, os internos da maior unidade prisional do estado ainda circulam livremente pelo pátio e entre os pavilhões. É possível ver, também, detentos nos telhados dos pavilhões.

Ainda na penitenciária, os apenados usam aparelhos celulares livremente. Fora da unidade, familiares dos presos confirmaram que falam regulamente com eles. Em um programa de TV, no início da tarde de hoje (20), o governador Robinson Faria confirmou que os bloqueadores foram danificados durante o confronto entre as facções.

Em mais um dia de instabilidade no local, apenados promoveram um culto. Em cadeiras de plástico, violão e caixa de som, os presos se reuniram no pátio da unidade para a celebração religiosa.



O clima de instabilidade em Alcaçuz começou tarde do último sábado (14), logo após o horário de visita quando detentos do pavilhão 5 – que são integrantes do PCC – quebraram parte de um muro e invadiram o pavilhão 4 que abriga o Sindicato RN. Na ocasião, 26 presos foram mortos.