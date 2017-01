Alcaçuz: presos são transferidos e outros seguem para atendimento médico

A sexta-feira (20) foi movimentada na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A unidade prisional segue em clima estável desde o último sábado (14), quando teve início uma guerra entre duas facções criminais – PCC e Sindicato do RN, o que resultou na morte de 26 detentos.



Os números podem aumentar já que na quinta-feira (19), um novo conflito entre os presos foi registrado e há expectativa de novas vítimas fatais. O governo, por meio das secretarias de Justiça e de Segurança, ainda não confirmou novas mortes.



Na tarde de hoje três internos foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros para atendimento médico. A maioria deles, segundo informações iniciais, possuem ferimento por arma de fogo. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.



Também no período da tarde, 12 detentos foram retirados do presídio para passar pelo regime de progressão de pena, o que reflete a passagem do regime fechado para o semiaberto, situação em que eles passam o dia fora da unidade e retornam para dormir.



Ainda nesta sexta, após mais de 130 horas de motim na unidade, presos se reuniram no pátio do presídio para um culto religioso. Com caixa de som, cadeiras e violão eles promoveram a celebração religiosa. Também foi possível ver apenas nos telhados dos pavilhões usando o celular livremente.