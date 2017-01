Bope e Choque entram no presídio para retomar controle de Alcaçuz

TV Governador Robinson Faria garantiu que a polícia vai permanecer na unidade, para evitar novos confrontos.

Os policias militares do Bope e Choque entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. No momento, os detentos não se encontram mais do lado de fora das dependências do presídio.

Ação faz parte da estratégia de segurança para separar as facções do Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte e o PCC.

Em entrevista ao GloboNews, na tarde desta quinta-feira (19), o governador do Estado, Robinson Faria (PSD), garantiu que a polícia vai permanecer na unidade, para evitar novos confrontos, até que seja construído um muro para separar as duas facções.

“Vamos tentar apaziguar a situação e evitar a vingança do Sindicato do Crime contra o PCC”, disse Robinson Faria.

Ação acontece após mais um confronto entre detentos de facções rivais. Hoje, os presos se rebelaram mais uma vez. O enfrentamento entre os presos se deu com pedras, barras de ferro e vigas de madeira arremessadas de um lado a outro.