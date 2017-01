Carro blindado do BPChoque auxilia nas atividades em Alcaçuz

Fladson Soares/Nominuto.com GOE, Bope e Choque contam com o auxílio do blindado para as atividades no interior da unidade prisional onde presos estão rebelados.

A equipe do Nominuto flagou o momento em que o carro blindado do BPChoque chegou no fim da tarde de hoje (16), no interior da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, Grande Natal.

Agora o GOE, Bope e Choque contam com o auxílio do blindado para as atividades no interior da unidade prisional onde presos estão rebelados desde o último sábado (14), e foram registradas 26 mortes. Além dele, o helicoptero Potiguar 1 também ajuda na ação.