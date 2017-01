Choque entra em Alcaçuz buscando armas e celulares

Reprodução/GloboNews Com o apoio do veículo blindado, a tropa de Choque invadiu um pavilhão de Alcaçuz na busca por armas e aparelhos celulares.

Com o apoio do blindado da Polícia Militar, a tropa de Choque entrou no primeiro pavilhão por volta das 10h50. Os policiais utilizaram bombas de efeito moral para invadir o prédio. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxilia a operação, como parte do apoio oferecido pelo governo federal.A ação também pretende garantir a conclusão da instalação dos contêineres que deverão separar as duas facções criminosas por um “muro”. O Sindicato do Crime do RN e o Primeiro Comando da Capital estão em guerra na disputa pelo controle do presídio desde o último dia 14, quando uma rebelião deixou pelo menos 26 mortos.