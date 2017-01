Choque entra em Alcaçuz para retomar controle e transferir presos

TV Ao notar a presença do grupamento da Polícia Militar, os detentos retornaram aos pavilhões da unidade prisional.

O caminhão Centurion do Batalhão de Choque adentrou no terreno da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Ao notar a presença do grupamento da Polícia Militar, os detentos retornaram aos pavilhões da unidade prisional.

Até o momento não foi registrado confronto entre presos e policiais. Segundo o major Eduardo Franco, o caminhão Centurion entrou no presídio para retirar presos de uma das facções criminosas do presídio e leva-los a outra unidade prisional.

Questionado pela reportagem do Nominuto.com, o major disse que não poderia informar a quantidade de presos que seriam transferidos, tampouco revelar de qual das duas facções criminosas eles pertencem: PCC ou Sindicato do Crime.