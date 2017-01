Cinco presos apontados como líderes da rebelião em Alcaçuz foram encaminhados à polícia

Fladson Soares/Nominuto.com Ação especial da Polícia retirou de Alcaçuz cinco detentos apontados como os líderes da rebelião.

A Polícia Militar, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Grupo de Escolta Penal (GEP), entrou, nesta segunda-feira (16), na Penitenciária Estadual de Alcaçuz em operação especial.

A ação tinha como principal objetivo retirar do presídio cinco detentos apontados, segundo investigações das forças de segurança do Rio Grande do Norte, como os líderes da rebelião que terminou com presos mortos e feridos.

Após negociação, PM, GOE e GEP fizeram buscas nos pavilhões 4 e 5 e conseguiram identificar os cinco suspeitos, que foram encaminhados para a Polícia Civil, onde serão interrogados pelas autoridades competentes.