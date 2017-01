Construção de muro e instalação de contêineres em Alcaçuz vão custar R$ 794 mil

Reprodução/GloboNews A instalação dos contêineres em Alcaçuz, a construção de um muro de concreto, além de outros serviços deverão custar quase R$ 800 mil ao Estado.

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou nesta quarta-feira (25) o valor do contrato para a instalação da barreira com contêineres e a construção do muro para separar as duas facções criminosas na penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.



Ao todo, os serviços deverão custar R$ 794.028,00, incluindo também “um reforço do sub-leito na faixa de terra existente entre a perimetral externa e o muro do Sistema Penitenciário de Alcaçuz”, conforme publicação.



A vigência do contrato tem duração de 90 dias corridos. O acordo foi firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e a empresa MH Construtora Ltda-EPP.



A instalação dos contêineres para a divisão dos pavilhões 1, 2 e 3 dos pavilhões 4 e 5 foi finalizada ontem (24), inclusive com a colocação de concertinas nos perímetros.



Os contendores são provisórios, uma vez que um muro de concreto de 90 metros de extensão será erguido no pátio do presídio. A construção do muro de concreto levará 15 dias, com a colocação de blocos de seis metros de altura que deixarão a estrutura no mesmo nível que o muro da penitenciária.