Detentos divulgam vídeo com feridos em Alcaçuz e pedem socorro

Em uma enfermaria improvisada na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Flores, os presos divulgaram um vídeo com pelo menos quatro feridos após o confronto entre as facções criminosas na disputa pelo domínio da unidade prisional.



Com o rosto coberto por uma camisa, um dos apenados pede ajuda para socorrer os feridos e acusa os guariteiros de utilizar munição letal na tentativa de controlar o motim. Apontado para um dos colegas no chão, o bandido diz “atirou aqui no irmão nosso de fuzil”.



“Não estão mandando reforço para nós [sic]. Não estão mandando ambulância, não estão mandando nada. Eles querem tirar não, querem deixar os irmão [sic] morrer tudo aqui dentro de Alcaçuz”, reclama o detento.



