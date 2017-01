Diretor do Itep nega que existam cabeças sobrando do massacre em Alcaçuz

O diretor do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), Marcos Brandão, negou na manhã desta sexta-feira (20) que o um número de cabeças maior que o de corpos dos presos mortos na rebelião da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, ocorrida no último sábado (14).



De acordo com Brandão, a veiculação dessa informação causou espanto. “Isso saiu de algum lugar que eu não sei de onde. Isso não procede. Nós temos no Itep cinco corpos com três cabeças. Não tem essa situação de ter mais cabeça do que corpos. Isso até nos surpreendeu, não sei da onde surgiu essa informação”, afirmou. A informação do número excedente de membros foi publicada no blog do jornalista Jacson Damasceno.

Sobre uma nova coleta dos corpos após confronto provocado ontem (19) entre as duas facções na unidade prisional, o diretor disse que o aparato montado inicialmente será mantido.



“Vamos manter a estrutura, a gente aguarda ser acionado quando a situação se estabilizar. De modo imediato a gente não vai fazer a perícia lá porque a área está insegura, mas assim que a gente for acionado, a gente vai verificar”, explicou.







Marcos Brandão explicou que ainda não é possível estimar o número de mortos no novo embate, inclusive cogita a possibilidade de haver corpos dentro dos pavilhões. “Eu estive lá hoje de manhã, mas a situação ainda não se torna possível fazer essa contagem de corpos. Tem que fazer uma busca bem concentrada porque não é só a parte externa, tem que ver a questão dentro dos pavilhões”, disse.