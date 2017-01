Em Caicó, rebelião no Presídio “Pereirão” deixa um preso morto e sete feridos

Um preso foi morto e outros sete ficaram feridos após a rebelião na Penitenciária Estadual Desembargador Francisco Pereira da Nóbrea, o “Pereirão”, localizada na cidade de Caicó, na região Seridó.O motim teve início no final da tarde dessa quarta-feira (18) e só foi controlado na manhã de hoje. Os detentos atearam fogo em colchões, atiraram pedras e depredaram parte da estrutura da unidade prisional.O presídio é composto em sua maioria por presos ligados ao Sindicato do Crime do RN. O motivo para a revolta seria a exigência para retirada de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.Além da rebelião no presídio em Caicó, foram registrados também ataques a ônibus, terminais rodoviários e prédios públicos na capital e em outras cidades do interior.