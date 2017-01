Estado registra rebelião no presídio Pereirão, em Caicó

WhatsApp Os presos do Pavilhão “B” da Penitenciária Estadual do Seridó se rebelaram e quebraram o portão que dá acesso à cozinha.

O Rio Grande do Norte registrou mais uma rebelião no estado. Dessa vez no presídio Pereirão, em Caicó, na região Seridó.

Os presos do Pavilhão “B” da Penitenciária Estadual do Seridó se rebelaram, na noite desta quarta-feira (18), e quebraram o portão que dá acesso à cozinha, onde estavam outros presos.

Os detentos atearam fogo em objetos e assim como aconteceu em Alcaçuz, os presos estão no teto da unidade segurando bandeiras.

De acordo com a polícia, há muito fogo na unidade e o carro do Corpo de Bombeiros precisou reabastecer.