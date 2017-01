“Estamos nos defendendo”, diz detento do Sindicato do Crime

Os familiares dos detentos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz continuam mantendo contato com os presos, através de telefonemas. A equipe do Nominuto.com conversou com um deles, por meio da esposa e um dos presos do Sindicato do Crime do RN disse que eles estão penas se defendendo.

“Um guariteiro atirou contra nós e estamos apenas nos defendendo, guerreando”, disse o detento.

O presidiário disse ainda que o Sindicato do Crime não vai parar de lutar pela vida, nem pelo Estado.

A esposa de um dos detentos afirmou que recebeu informações dos presos e que há registro de mortes nesta quinta-feira em Alcaçuz.