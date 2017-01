Familiares de presos acreditam que rebelião pode ter sido facilitada

A irmã de um dos presos e a mãe de uma das possíveis vítimas da rebelião que ocorreu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no último sábado (14) concederam entrevista nesta segunda-feira à equipe de reportagem do portal Nominuto.com na sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), na Ribeira.

Uma delas, não quis se identificar, mas especulou a possibilidade de facilitação e culpou as autoridades. “Ninguém tem acesso aquela cela e como começou essa rebelião? Isso é comprado de justiça, como é que eles tiveram acesso a arma lá dentro com tanta facilidade?”, questiona.

Já Juliana Valdivino da Cruz, que é irmã de um dos detentos mortos no confronto, disse que está na espera para a liberação do corpo. “Eu vim aqui ontem e informei o nome dele, falei à assistente social do ITEP que ele tinha tatuagens, mas ainda estou aqui na expectativa da liberação. O pessoal aqui pegou meu contato para me manter informada sobre o processo de identificação”, revelou.

O diretor do ITEP, Marcos Guimarães Brandão, informou que o órgão montou toda uma estrutura para atender as famílias das vítimas no órgão. Ainda segundo ele, as informação prestadas pelos familiares são importantíssimas no processo de identificação civil.