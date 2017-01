Força de Intervenção entra em Alcaçuz para retomar controle da unidade

Reprodução/WhatsApp Um agente da força de intervenção hasteou uma bandeira do Brasil no teto do Pavilhão 5, da penitenciária Estadual de Alcaçuz.

Equipes da Força-tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) entraram no presídio de Alcaçuz na manhã desta sexta-feira (27) para iniciar a retomada de controle da unidade. Batizada de “Operação Phoenix”, a ação teve início no Presídio Rogério Coutinho Madruga, popularmente conhecido como “Pavilhão 5”.



Integram o trabalho os agentes do Grupo de Operações Especiais da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejuc) e agentes enviados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Em um gesto simbólico de domínio, os profissionais hastearam no topo do pavilhão as bandeiras do Brasil e do estado do Rio Grande do Norte.



Os grupos deverão realizar buscas minuciosas na unidade que é composta por presos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Foi a partir do Pavilhão 5 que se iniciou a rebelião no último dia 14, quando detentos do grupo invadiram o Pavilhão 4 e deixaram pelo menos 26 mortos e dez feridos.



O nome da operação é uma alusão à ave da mitologia grega, que tinha a capacidade de ressurgir das cinzas após a morte.