Força Nacional encontra três túneis na Penitenciária Estadual de Alcaçuz

Equipes da Força Nacional descobriram três túneis nas imediações da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. As escavações foram descobertas no domingo (22) e na manhã de hoje.



Os policiais também apreenderam drogas e telefones celulares que seriam arremessados para o interior do presídio. No entanto, ninguém foi preso. Os túneis estavam próximos ao pavilhão 5. Um dos buracos estava camuflado com folhas e mato.



Um dos túneis surgiu depois das chuvas que caem desde ontem na região. A polícia não soube informar se os túneis foram utilizados pelos detentos durante a rebelião no último dia 14.



Equipes de segurança continuam reforçando o patrulhamento na área externa da penitenciária para evitar fugas.