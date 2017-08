Força Nacional permanece no estado até dezembro

Arquivo

As operações da Força Nacional continuarão até o dia 31 de dezembro no Rio Grande do Norte. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (22). Além do RN, eles permanecem reforçando a segurança nos estados do Rio Grande do Sul e Sergipe.

Iniciadas em 20 de fevereiro nos três estados, as ações fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional trabalha em Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Aracaju (SE) em colaboração e cooperação com os órgãos locais de segurança pública, por meio de ações integradas de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense.

O objetivo é auxiliar na redução de homicídios dolosos, feminicídios, violência contra a mulher e no combate à criminalidade organizada transnacional, em especial aos tráficos de drogas e de armas.