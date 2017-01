Forças Armadas chegam a Natal para reforçar segurança

Reprodução/GNews As Forças Armadas deverão realizar o patrulhamento nas principais vias de Natal para evitar novos ataques do crime organizado.

Cerca de 1.200 homens das Forças Armadas chegaram a Natal na manhã desta sexta-feira (20). Os militares deverão realizar o patrulhamento pelas principais vias da capital, na tentativa de proporcionar mais segurança para população.



A Operação denominada “Potiguar 2” tem início hoje e deve seguir até o próximo dia 31. O governador Robinson Faria disse que com a chegada dos militares federais, as forças de segurança do Estado terão mais liberdade para trabalhar em outras frentes.



“Eu falei com o presidente Temer por telefone por duas vezes. No domingo e antes de ontem eu liguei e pedi as Forças Armadas do Exército, Marinha e Aeronáutica para proteger a população. Disse: presidente, a guerra aqui cresceu. A polícia tem que conter a rebelião e tem que estar na ruas ao mesmo tempo. Ele prontamente atendeu. Ontem o Diário Oficial da União publicou a autorização. Hoje começam a chegar a Natal as Forças Armadas”, disse Robinson.







Entre a noite desta quinta-feira (19) e a manhã de hoje pelo menos quatro ataques foram registrados em todo o Estado. Em Natal, dois ônibus que estavam na garagem de uma empresa na zona norte foram incendiados e um transporte alternativo próximo ao terminal do Parque dos Coqueiros foi atingido por tiros (os suspeitos foram presos).



No Seridó potiguar, um carro foi incendiado na cidade de Currais Novos e na cidade de Caicó, a Delegacia da Mulher foi alvo do atentado, quando foi arrombada e incendiada.