Fuzileiros navais realizam vistoria na Cadeia Pública de Mossoró

Divulgação Na última vistoria, foram encontrados aparelhos telefônicos, armas brancas, baterias, chip de celulares e outros 425 itens proibidos.

Fuzileiros navais realizam na manhã desta quarta-feira (15) uma vistoria na Cadeia Pública de Mossoró. A ação é a terceira realizada no Estado desde o decreto assinado pelo presidente Michel Temer autorizando a utilização das Forças Armadas para inspeções em presídios.



No Rio Grande do Norte, a “Operação Varredura” está sob o comando da Marinha e conta com mais de 500 militares federais, além do apoio dos órgãos de Segurança Pública do Estado, incluindo agentes penitenciários e policiais militares.







As buscas já resultaram na apreensão de mais de 800 itens proibidos durante inspeção realizada nesta segunda-feira (13) na Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, também localizada em Mossoró, e ainda na última sexta-feira (10), na Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP), oito aparelhos telefônicos foram apreendidos juntamente com 216 armas brancas, 8 baterias, 11 chips de celulares, 48 suspeitas de narcóticos e outros 425 itens proibidos.



De acordo com a Marinha, a vistoria e inspeção da unidade prisional está sendo realizada por militares especializados, procedentes de outros estados, com experiência nesta atividade, que participaram de ações de varredura por ocasião da Copa do Mundo, Olimpíada, Pacificação de comunidades, e em Missões de Paz.